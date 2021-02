Der Syntainics MBC hat seine Niederlagen-Serie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Head Coach Silvano Poropat verlor auch in Ulm, und zwar deutlich. Die Weißenfelser kassierten eine 73:102 (13:31, 16:29, 29:15, 15:27)-Pleite - es war die siebte in Folge.