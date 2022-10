Die Gisa Lions MBC haben ihr Auftaktspiel in der DBBL verloren. Das Team von Head Coach Katerina Hatzidaki unterlag am Sonntag den TK Hannover Luchsen mit 63:81 (22:19, 19:28, 13:17, 9:17).

Die Hallenserinnen mussten auf die Center Uju Ugoka und Elea Gaba verzichten, auch US-Forward Jasmine Gill fiel verletzungsbedingt aus. Vor 480 Zuschauern erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel, verloren aber den Vorsprung wieder bis zur Halbzeitpause und konnten in der zweiten Spielhälfte nicht mehr zulegen. Nachdem sie am ersten Spieltag frei hatten, belegen sie in der Tabelle nun den neunten Platz. Die Hannoveranerinnen gewannen derweil auch ihr zweites Saisonspiel und sind Dritte.