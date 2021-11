Basketball | DBBL Blowout-Niederlage für die Lions - SV Halle ohne Chance in Herne

In der Toyota DBBl haben die GISA Lions eine herbe Pleite kassiert. Beim Herner TC hab es für das Team von Trainerin Katerina Hatzidaki nichts zu holen. Am Ende steht eine deutliche 47:74-Niederlage (9:18, 8:19, 16:23, 14:14) zu Buche und die Löwinnen rutschen in der Tabelle auf Rang zwölf ab.