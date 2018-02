Science City Jena hat überraschend einen Sieg gegen Basketball-Meister Brose Bamberg gefeiert. Das Team aus Thüringen setzte sich vor 2.386 Zuschauern mit 85:68 (49:38) durch. Zum Topscorer bei den Gastgebern, die wie Bamberg mit zuvor drei Niederlagen in Serie in die Partie gestartet waren, avancierte Kapitän Derrick Allen mit 18 Punkten. Bei den Bambergern kam Ricky Hickman auf 16 Zähler. Mit dem neunten Saisonsieg machte Science City einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenverbleib. "Dass es am Ende so hoch für uns ausgeht, hätte keiner von uns gedacht. Unglaublich", sagte der Jenaer Julius Wolf.

Bildrechte: Steffen Prößdorf