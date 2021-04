Aber der Reihe nach. Die Gastgeber erwischten den besseren Start in die Partie und drückten von Beginn an auf das Gaspedal.Aber auch Chemnitz ließ sich nicht lange bitten und Isaiah Mike netzte mit Foul zum 9:9-Ausgleich nach fünf Minuten. Vor allem am offensiven Brett dominierten die NINERS und konnten sich so immer wieder zweite Chancen erarbeiten. Zum Ende des ersten Viertels waren die Gäste dann voll da und gingen mit plus fünf in die erste Pause.