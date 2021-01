Basketball | BBL MBC kassiert Niederlage in Oldenburg

13. Spieltag

Der Syntainics MBC hat den Rückenwind aus dem Spiel in Braunschweig nicht nutzen können und verlor am Sonntag in Oldenburg 79:87 (34:45). In der Endphase kamen die Weißenfelser noch einmal heran, zur Überraschung reichte es aber nicht mehr.