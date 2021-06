Eine Überraschung hatte es schon beim Blick auf die Aufstellungen gegeben: per Nachverpflichtung hatte Wolmirstedt Konstantin Konga verpflichtet. Der Aufbauspieler steht eigentlich in der Bundesliga bei den Skyliners Frankfurt unter Vertrag und gehörte 2015 für drei Spiele dem Kader der deutschen Nationalmannschaft an. Nun sollte er bei der Mission Aufstieg helfen.

Die Hausherren waren im ersten Pflichtspiel seit Oktober 2020 von Beginn an tonangebend, konnten ihre Überlegenheit aber vor den 250 erlaubten Fans nicht immer aufs Parkett bringen. Zu häufig unterliefen kleine Fehler, wurden einfache Korbleger danebengelegt. Da aber auch die Dragons alles andere als einen Sahnetag erwischten und vor allem an der Freiwurflinie zu häufig ihre Nerven nicht im Griff hatten, gab es zur Halbzeit eine Sieben-Punkte-Führung für die Sachsen-Anhalter.

Nach der Halbzeit bekamen die Baskets in der Defensive einen besseren Zugriff und waren auch in den eigenen Würfen konsequenter. Die Folge war ein stetiges Anwachsen des Vorsprungs - vor allem im letzten Viertel. So gehen die Baskets nun mit einem deutlichen Vorsprung in das alles entscheidende Spiel am Sonntag (ab 14:55 Uhr im Livestream).