Auch im zweiten Viertel änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Chemnitz kam nicht in den offensiven Flow, der das Niners-Spiel bereits oft ausgezeichnet hatte. Teilweise blieben die Gäste acht Minuten ohne Korberfolg. Erst zum Ende der ersten Halbzeit ging das erste Mal so richtig was zusammen. Die Niners erzielten in rund drei Minuten mehr Punkte, als im gesamten Spiel davor und konnten sich so auf dreizehn Punkte herankämpfen. Die Hoffnung auf ein Comeback in der zweiten Halbzeit lebte.