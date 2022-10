Erst am Freitag hatte es für die Niners grünes Licht gegeben, nachdem die vorgenommenen PCR-Tests aller Spieler und des Trainerstabes negativ geblieben waren. Wegen eines Corona-Ausbruchs in der vergangenen Woche das Spiel am Dienstag gegen Heidelberg abgesagt worden. Die Reise nach München traten die Chemnitzer an, allerdings ohne Matt Mooney. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner, der erst im Sommer verpflichtet wurde, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Die Corona-Zwangspause merkte man den Chemnitzern zunächst überhaupt nicht an. Marko Filipovity überragte mit insgesamt 29 Punkten, die Bayern hatten so ihre Probleme in der Defensive. So führten die Niners zur Halbzeit mit 49:47. "Wir haben das Potential, das hat man in der ersten Hälfte gesehen", sagte Filipovity bei "Magenta Sport".