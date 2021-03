Die Basketballer von Syntainics MBC haben den Siegeszug des FC Bayern München nicht stoppen können. Die Weißenfelser verloren am Dienstagabend ihr Bundesliga-Gastspiel beim Titelanwärter mit 66:85 (32:38), boten aber zumindest 30 Minuten eine überzeugende Vorstellung. Während die Bayern durch ihren siebten Erfolg in Serie auf den zweiten Platz kletterten, kassierten die Mitteldeutschen ihre vierte Niederlage in Folge. Trotzdem haben die Weißenfelser weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Die Gäste ließen sich auch durch ihren Fehlstart (13:28/14.) nicht aus der Ruhe bringen und boten dem Favoriten lange Zeit Paroli. In der 28. Minute lag der Außenseiter sogar mit 53:50 vorn. Doch im letzten Viertel machten die Hausherren ernst und entschieden die Partie binnen drei Minuten mit einem 14:0-Lauf von 61:57 (32.) auf 75:57 zu ihren Gunsten. Die Gäste brachen in den letzten zehn Minuten (11:26) ein.

Den größten Anteil am Münchner Erfolg hatten Dennis Jerome Seeley (19), Nick Weiler-Babb (17) und Jalen Reynolds (14). Für den MBC erzielten Quinton Hooker (20), Michal Michalak (13) und Roko Rogic (10) die meisten Punkte. Trainer Silvano Poropat sagte: "Für uns war es drei Viertel ein gutes Spiel. Das was wir machen können, haben wir gemacht. Es war defensiv für unsere Verhältnisse absolut in Ordnung. Offensiv haben wir Schwierigkeiten gehabt, aber immer wieder Lösungen gefunden. Das letzte Viertel hat Bayern mit der stärksten Fünf eine Zeit lang gespielt und unter dem Korb den Unterschied gemacht mit Johnson und Reynolds. Am Ende müssen wir gratulieren und auf das nächste Spiel schauen."