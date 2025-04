Bildrechte: IMAGO / Eibner

Basketball | BBL Syntainics MBC gibt Sieg beim FC Bayern in letzter Sekunde aus der Hand

30. Spieltag

27. April 2025, 17:46 Uhr

Der Syntainics MBC ist haarscharf an der nächsten Sensation vorbeigeschrammt. Das Team aus Weißenfels verlor aufgrund einer strittigen Entscheidung des Schiedsrichter-Teams in der letzten Sekunde beim FC Bayern. Es wäre der dritte Erfolg gegen den amtierenden Deutschen Meister in dieser Saison gewesen.