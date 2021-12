Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Johannes Thiemann (14), Tim Schneider (13), Yovel Zoosman und Louis Olinde (je 12). Für die Niners erzielten Mindaugas Susinskas (18), Jonas Richter (11) und Isiaha Mike (10) die meisten Punkte. Nach der vierten Saisonniederlage mussten die vor diesem Spieltag überraschend auf dem dritten Rang liegenden Chemnitzer den Titelanwärter auch in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.