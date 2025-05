Chemnitz verschlief den Beginn der letzten Partie komplett, lag in der neunten Minute bereits mit 18 Zählern zurück (16:34). Doch ein 18:6-Lauf im zweiten Viertel brachte den Ausgleich durch einen Dunk von Nationalspieler Nicholas Tischler (43:43/16. Minute). Aber statt den Fuß auf dem Gas zu behalten, versenkten die Hausherren drei Würfe in Folge, lagen wieder mit sieben Zählern in Front. Chemnitz leistete sich zu viele Ballverluste und musste in den entscheidenden Momenten mit ansehen, wie Oldenburg die wichtigen Versuche in der Reuse versenkte. So schraubten die Baskets den Vorsprung wieder auf zwischenzeitlich 15 Zähler nach oben – Chemnitz erholte sich kein zweites Mal.