Die Niners leisteten sich bereits im ersten Viertel mehrere Fehlwürfe und Ballverluste, was schon zu Beginn zu einem deutlichen Rückstand führte. In der 6. Minute lag das Pastore-Team mit 5:15 hinten. Im zweiten Spielabschnitt präsentierten sich die Sachsen leicht verbessert. Vor allem Thornton übernahm im Angriff die Initiative und führte Chemnitz zwischenzeitlich auf drei Punkte heran (20:23/16.). Anschließend konnte sich Göttingen aber wieder absetzen und ging mit einer 34:27-Führung in die Pause.

Der Start in das dritte Viertel verlief für die Niners erneut nicht wie erhofft. Im Angriff unterliefen dem Aufsteiger viele einfache Fehler, so dass der Rückstand auf 13 Punkte anwuchs ( 32:45/25. ). Eine Aufholjagd der Chemnitzer blieb aus, was auch an der schwachen Wurfquote lag. Nur 22 von insgesamt 63 Versuchen aus dem Feld landeten bis zum Spielende im gegnerischen Korb.