Die Gäste standen zunächst völlig neben sich. Hamburg lag nach dem ersten Viertel mit 29:12 vorn und baute diesen Vorsprung bis zur 25. Minute auf 59:37 aus. Die Chemnitzer starteten jedoch eine furiose Aufholjagd, verkürzten den Rückstand innerhalb von vier Minuten auf acht Punkte (65:57) und schafften durch einen Dreier von Lansdowne zum 80:80 drei Minuten vor dem Ende erstmals in dieser Begegnung wieder den Ausgleich. In der Schlussphase behielten die Gäste die Nerven und bogen die Partie nach einem Rückstand von 22 Punkten noch um. Am Ende gab die bessere Dreierquote den Ausschlag zugunsten der Sachsen, die neun ihrer 33 Versuche verwandelten. Die Hamburger konnten nur sechs ihrer 30 Würfe aus der Distanz unterbringen.