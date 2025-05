Die Gäste lebten in der ersten Halbzeit von ihrer überragenden Verteidigung, konnten aber diese Stärke nicht für eine Vorentscheidung nutzen. Mehr als auf zehn Punkte konnten die Weißenfelser nicht enteilen. In den letzten drei Minuten der Begegnung drehten die Ludwigsburger die Partie und zogen durch einen 7:0-Lauf von 65:66 (35.) auf 72:66 (36.) und später auf 81:72 (39.) davon. Am Ende scheiterten die Gäste an ihren 15 Ballverlusten. Die Ludwigsburger erlaubten sich in dieser Hinsicht nur sieben Fehler.