Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Wer dieses Duell gewinnt, spielt in den Playoffs. In dem abwechslungsreichen Spiel konnte sich kein Team zunächst wirklich absetzen. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung blieben die Niners auf Tuchfühlung und gingen mit lediglich vier Zählern Rückstand in die Halbzeitpause. Im dritten Viertel baute Heidelberg seinen Vorsprung zunächst weiter aus. Nach dem 42:52 aus Sicht der Sachsen drehten diese dann langsam aber sicher auf. Mit der letzten Aktion des Abschnitts war das Spiel wieder ausgeglichen (54:54).