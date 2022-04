Vor über 3500 Fans in der Messe Chemnitz erzielten die wie entfesselt aufspielenden Niners in den ersten zehn Minuten starke 28 Punkte. Die höchste Führung der Mannschaft von Rodrigo Pastore betrug 15 Punkte. In der Folge arbeiteten sich die Braunschweiger angeführt von Martin Peterka (14 Punkte) zurück ins Spiel und gingen nach einem 9:0-Lauf zu Beginn des vierten Viertels erstmals mit fünf Punkten in Führung. In den verbleibenden 6:49 Minuten gelang es Chemnitz nicht mehr das Spiel zu drehen. Damit endet die Siegesserie der Niners nach vier Spielen.