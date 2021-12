Basketball | BBL Niners Chemnitz unterliegen Crailsheim zum Jahresabschluss

Hauptinhalt

Die Niners Chemnitz haben im letzten Spiel des Jahres eine Heimniederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Gegen Hakro Merlins Crailsheim mussten sich die Sachsen am Donnerstag in einem Spiel zweier direkter Konkurrenten um die Teilnahme an den Playoffs mit 82:92 ( 41:50 ) geschlagen geben. Bester Werfer für die Niners war Trent Locket mit 16 Punkten und fünf Assists.