Alle waren gespannt, wie sich der jüngste Neuzugang der Niners, Trent Lockett, in das Kollektiv einfügen wird. Der 31-Jährige wurde erst am Donnerstag (9.12.2021) als Ersatz für den vor 14 Tagen abgewanderten Gerald Robinson verpflichtet. Und besser hätte es für Lockett nicht beginnen können, er holte mit zwei Korblegern die ersten Chemnitzer Punkte, musste dann aber nach zwei Fouls erstmal auf die Bank. Die Niners distanzierten Gießen bereits im ersten Viertel um sieben Zähler (24:17), baute den Vorsprung danach weiter kontinuierlich aus. Mit 47:32 ging es in die Kabinen, den letzten erfolgreichen Wurf aus der Halbdistanz setzte erneut Lockett.