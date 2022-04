Basketball | BBL Niners Chemnitz kurz vor Playoff-Teilnahme

Die Niners Chemnitz haben wenige Tage nach dem knappen Sieg im Ostduell gegen den Syntainics MBC den nächsten Erfolg gefeiert. In heimischer Halle besiegten sie s.Oliver Würzburg mit 88:82 (39:43). Nach einem intensiven Schlagabtausch waren waren die Sachsen vor allem in der Schlussphase konzentrierte. Damit ist den Niners nach dem 20. Saisonsieg die Teilnahme an den Playoffs kaum mehr zu nehmen.