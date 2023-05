Die Gastgeber fanden gut in die Partie und führten in der elften Minute mit 28:26. Mit acht Punkten in Serie zog Bonn auf 34:28 (12.) davon und baute den Vorsprung bis zur Pause auf zwölf Punkte aus. Die Chemnitzer konnten sich noch einmal auf 63:67 (29 ) heran kämpfen, doch dann sorgte der Erstplatzierte der Hauptrunde und frischgebackene Champions-League-Gewinner mit einem 13:2-Lauf auf 80:65 (33.) für eine kleine Vorentscheidung in diesem Duell. Die Sachsen hatten beim 83:87 (39.) noch einmal die Chance zur Wende, doch der Dreier von Yebo verfehlte den gegnerischen Korb. Danach machte Shorts II mit zwei verwandelten Freiwürfen den Bonner Sieg endgültig perfekt.

Der Bonner TJ Shorts II liegt verletzt am Boden. Der Chemnitzer Aher Uguak hatte ihn zuvor mit dem Fuß zwischen den Beinen getroffen und wurde dafür vom Platz gestellt. Bildrechte: IMAGO/Eibner