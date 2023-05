Die Niners Chemnitz starteten als großer Außenseiter mit überraschend viel Gegenwehr in die Partie. Viele foulbedingte Unterbrechungen ließen den frisch gebackenen Champions-League-Sieger Baskets Bonn nicht so richtig ins Rollen kommen. Ein abgezockter Auftritt von Kevin Yebo (15 Punkte) und Nelson Weidemann (17) sorgte so in den ersten Minuten sogar für eine relativ hartnäckige Führung der Gäste (6:9 nach vier Minuten).