Deutliche Niederlage für Niners Chemnitz in Bonn

Die Niners Chemnitz haben in Spiel eins der Playoff-Serie gegen die Telekom Baskets Bonn einen Blowout kassiert. Gegen den frisch gebackenen Champions-League-Sieger war an diesem Abend nichts zu holen. Mit 94:63 (22:11, 16:22, 39:15, 17:15) ging das Spiel an die Bonner, die damit 1:0 die Serie anführen.