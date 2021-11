Die Niners Chemnitz stehen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale des BBL-Pokals. Die Mannschaft von Rodrigo Pastore bezwang am Sonntag (14.11.) in eigener Halle den Titelverteidiger FC Bayern München mit 85:80 (44:39).

Zunächst hatte der Favorit aus Bayern das Zepter in der Hand und setzte sich nach einem 18:20-Rückstand (8.) innerhalb von vier Minuten durch einen 14:1-Lauf auf 32:21 (12.) ab. Doch die Gastgeber kämpften sich zurück in die Partie, waren vor allem in der Verteidigung sehr präsent. Beim 38:37 (17.) lagen die Chemnitzer wieder vorn und bauten ihren Vorsprung bis zur Pause auf fünf Punkte aus. Im dritten Viertel drehten die Hausherren richtig auf, spielten die Bayern regelrecht an die Wand und zogen bis auf 19 Punkte Vorsprung davon.