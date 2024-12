Den größten Anteil am Erfolg hatte der überragende Spencer Reaves, der 30 seiner 36 Punkte in den ersten beiden Vierteln erzielte. Außerdem punkteten auch Michael Devoe (19), Charles Callison (18) und Tyren Johnson (14) zweistellig. Für die Heidelberger, die am dritten Bundesligaspieltag in Weißenfels noch mit 108:93 gewonnen hatten, trafen Ryan Mikesell (21), Osun Osunniyi (14), Michael Weathers (13), Alex Barcello und Damariae Horne (je 11) am besten.