In den nun anstehenden Play-Ins reisen die Weißenfelser am Dienstag (13. Mai) zum Tabellensiebten Alba Berlin in die Hauptstadt. Gelingt dem MBC dort die Überraschung, stehen die Wölfe in den Playoffs und bekommen es mit dem Tabellenzweiten ratiopharm Ulm zu tun. Verliert das Gailitis-Team, trifft es am Donnerstag (15. Mai) vor heimischer Kulisse im Kampf um den letzten Playoff-Platz auf den Sieger des Duells zwischen den Baskets Oldenburg und den Rostock Seawolves. Auf den Gewinner diess K.o.-Duells wartet dann Hauptrundenmeister und Titelverteidiger FC Bayern München.