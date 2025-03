Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Basketball | BBL Syntainics MBC erleidet Rückschlag im Kampf um die Playoffs

24. Spieltag

15. März 2025, 21:16 Uhr

Die wettbewerbsübergeifende Siegesserie des Synatinics MBC ist nach vier Siegen in Serie am Sonnabend gegen die Rostock Seawolves gerissen. Die 76:84-Niederlage (17:21,27:16,12:14,28:25) gegen den Tabellennachbarn von der Ostsee wirft die Weißenfelser im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs zurück.