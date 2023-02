In den ersten Minuten entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch (11:11/4. Minute), in denen sich der MBC aber mit Verlauf des Viertels schon ein kleines Polster von neun Punkten erarbeiten konnte (30:21/10. Minute). Auch im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste aus Würzburg nicht wirklich an die stetig treffenden Weißenfelser heranarbeiten - mit 53:41 ging es in die Halbzeit.