Außerdem konnten in diesem High-Scoring-Game auch Ty Brewer (21), Charles Callison (19), Michael Devoe (15), Tyren Johnson (13) und Spencer Reeaves (11) zweistellig für die Mitteldeutschen punkten. Für die Würzburger trafen Zachary Seljaas (26), Jhivvan Jackson (22), Mike Lewis II (15), Hannes Steinbach und Aubrey Dawkins (je 11) am besten.



Der deutsche Pokalsieger feierte einen Start-Ziel-Sieg und sollte kein einziges Mal in Rückstand geraten. Vom 14:12 (4.) setzten sich die Hausherren über 19:12 (5.) auf 28:15 (7.) ab. Die Würzburger kamen nur Ende des zweiten Viertels noch einmal auf 48:46 (19.) heran. Im dritten Viertel zogen die Weißenfelser jedoch wieder davon und hatten beim 75:58 (26.) für die Entscheidung in dieser Partie gesorgt. Die Mitteldeutschen profitierten in erster Linie von ihrer Lufthoheit unter den Körben (36:25 Rebounds) und von ihrer überragenden Trefferquote aus der Nahdistanz von 72 Prozent.