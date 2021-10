Die Basketballer der Chemnitz Niners haben zwei Punkte leichtfertig liegen gelassen. Die Sachsen verloren am Samstag bei den Telekom Baskets Bonn mit 67:76 (29:25). Während die Chemnitzer ihre zweite Niederlage in Folge kassierten, bleibt Bonn daheim in dieser Saison ungeschlagen. Die meisten Punkte für die Hausherren erzielten Parker Jackson-Cartwright (20), Skyler Bowlin (12), Justin Gorham (11) und Karsten Tadda (10). Bei den Gästen punkteten nur Frantz Massenat (17) und Mindaugas Susinskas (12) zweistellig.