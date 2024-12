Am letzten Spieltag der Hinrunde ist den Basketballerinnen des Syntainics MBC ein deutlicher Sieg gelungen: Mit 87:66 (12:20, 15:18, 17:23, 22:26) hat das Team von Chefcoach Timur Topal bei den Veilchen Göttingen gewonnen. Am vierten Auswärtssieg der Saison herrschten von Beginn an keinerlei Zweifel.