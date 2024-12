Mit Emma Stach (Rücken), Taylah Simmons (Wade) und Youngster Chinaza Ezeani (Oberschenkel) fehlten dem MBC drei Stammspielerinnen. Daraufhin trat die Mannschaft von Trainer Timur Tupal mit nur acht Spielerinnen an. In einem umkämpften ersten Viertel unterlagen die Sachsen-Anhalterinnen knapp mit 24:25. Die Gästinnen aus Süddeutschland steigerten sich bis zur Halbzeit, so lief der MBC zur Pause einem 42:50-Rückstand hinterher.