Die von zuletzt vier Pflichtspielsiegen in Serie beflügelten Sachsen erwischten einen Traumstart und lagen nicht zuletzt dank drei in Serie getroffenen Dreiern von Susinskas und Aher Uguak nach kaum zweieinhalb Minuten mit 11:0 in Führung. Erst im Anschluss legten die Gastgeber ihre Unkonzentriertheit ab. Zwar blieb Chemnitz im ersten Viertel durchweg in Führung, aber Cholet kam peu à peu heran und lag unmittelbar zu Beginn des zweiten Durchgangs durch Kim Tillies verwandelte Freiwürfe erstmals vorn (11./20:21).