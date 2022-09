In den letzten zehn Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Bursa ging mit 73:69 (37.) wieder in Führung. Chemnitz schaffte noch einmal den 74:74-Ausgleich, doch am Ende reichte es nicht. Bursa entschied dank der Überlegenheit unter den Körben (41:31 Rebounds) das Endspiel zu seinen Gunsten.