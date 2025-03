Die Basketballerinnen der Syntainics MBC sind in den Playoffs ausgeschieden. In der Serie "Best of Five" kassierten die Lions gegen den amtierenden Deutschen Meister Alba Berlin die dritte Niederlage im dritten Spiel. Dabei zeigte das stark ersatzgeschwächte Team von Trainer Timur Topal vor knapp 1.000 Fans eine große Energieleistung und unterlag am Ende hauchdünn mit 66:68. Emma Stach (20 Punkte), Lena Svanholm (14) und Krystal Freeman (13) waren die besten Werferinnen des MBC. "Für mich ist die Niederlage heute nicht bitter. Wir haben gut gespielt, toll gefightet. Wir haben uns nicht aufgegeben", lobte Trainer Timur Topal sein Team.