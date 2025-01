Bildrechte: IMAGO/Fussball-News Saarland

Basketball | DBBL-Pokal Final Four verpasst - Die Frauen der Syntainics MBC unterliegen bei den Saarlouis Royals

Viertelfinale

08. Januar 2025, 22:08 Uhr

Die Korbjägerinnen des MBC sind kurz vor ihrem Ziel gescheitert. Gegen die Saarlouis Royals verloren die Lions knapp in fremder Halle und werden damit nicht am Final Four teilnehmen.