Der Trainerwechsel zeigte zunächst auch Wirkung. Bereits nach drei Minuten lagen die Hessen mit 9:2 vorne. Chemnitz brauchte ein wenig, um in die Partie zu finden, konnte den Rückstand bis zum Ende des ersten Viertels aber auf 20:25 verkürzen. Im Anschluss kam das Team von Rodrigo Pastore auf Touren und glich im zweiten Viertel durch George King erstmals aus. Auch durch einen anschließenden 0:8-Lauf ließen sich die Sachsen nicht aus dem Konzept bringen. Angetrieben von einem in dieser Phase stark aufspielenden Terrell Harris fanden die Niners gegen Ende der ersten Halbzeit immer besser in die Partie und ging mit einer knappen Führung in die Pause (47:44).

George King (li.) behauptet den Ball gegen Giessens Bjarne Kraushaar. Bildrechte: imago images/HMB-Media