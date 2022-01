Die Löwinnen starteten vielversprechend und erzielten bereits in den ersten fünf Minuten starke neun Punkte. Auch die Defense stand zu Beginn kompakt und hielt die Favoritinnen aus Herne so gut wie möglich in Schach. Zum Ende des ersten Viertels konnten sich die Gäste dann aber ein wenig absetzen und gingen mit einer Acht-Punkte-Führung in die erste Pause.