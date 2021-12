Das Team aus Niedersachsen hatte zuletzt sieben Siege in Serie gefeiert. Nur das erste Viertel ging für die Saalestädterinnen verloren, da hieß es knapp 17:18. Das zweite Viertel entschied das Team der Griechin Katerina Hatzidaki mit 15:11 für sich. Pausenstand war entsprechend 32:29. Die Führung ließ sich Halle, das erst am Donnertag gespielt hatte, nicht mehr nehmen. Mit einem 16:14 und einem 22:20 machten sie die große Überraschung perfekt. Nach dem vierten Sieg in elften Saisonspiel bleiben die Lions in der Tabelle über dem Strich.