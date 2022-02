Die Korbjägerinnen vom SV Halle haben in der Bundesliga für eine Überraschung gesorgt. Die GISA Lions behielten am Dienstagabend im Spiel gegen Spitzenreiter Rheinland Lions knapp mit 61:59 die Oberhand. Das Team von Trainerin Katerina Hatzidaki hatte zur Pause noch mit 31:36 zurückgelegen. Dank einer grandiosen Aufholjagd im Schlussviertel drehte das Team aus Sachsen-Anhalt aber noch die Partie. Durch den sechsten Saisonsieg rücken die Sachsen-Anhalterinnen in der Tabelle vom zwölften auf den zehnten Platz vor.