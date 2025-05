Die Niners fanden nicht optimal in die Partie. Zwar trafen sie vorne ihre wenigen Würfe, leisteten dabei aber auch mehrere Ballverluste. Zudem arbeiteten sie nicht gut unter dem eigenen Brett, gaben zahlreiche Rebounds her und luden die Gastgeber so immer wieder zu zweiten Chancen ein. Nach knapp fünf Minuten lag Heidelberg erstmal mit fünf Punkten vorne. Nur der starken Wurfquote war es zu verdanken, dass die Sachsen trotzdem den Anschluss hielten. Vor allem Jacob Gilyard sorgte mit teils schwierigen Dreiern dafür, dass Chemnitz knapp zwei Minuten vor der Viertelsirene mal wieder in Führung lag (23:21). Fünf Punkte in Serie sorgten aber für eine Drei-Punkte-Führung für Heidelberg nach dem ersten Viertel.