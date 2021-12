Für Mushidi ist das ganz klar eine Frage der Defense. So gut die Mannschaft offensiv auch abliefert, so häufig kassiert der MBC hinten zu viele Punkte. "Wir machen genug Punkte, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen [...], wir müssen aber defensiv noch eine Schippe drauf legen." An der Qualität mangele es nicht, so der 23-Jährige. Das Team müsse sich einfach noch mehr reinhängen und an jedem Spieltag hundertprozentig konzentriert sein.