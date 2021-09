Basketball | Bundesliga Erster Sieg! MBC gewinnt Krimi in Braunschweig

2. Spieltag

Die Basketballer von Syntainics MBC haben einen Fehlstart in der Bundesliga vermieden. Das Team von Headcoach Igor Jovovic setzte sich am Donnerstagabend in einer dramatischen Partie bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 106:101 (89:89, 42:44) in der ersten Verlängerung durch.