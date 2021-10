In der Braunschweiger Arena erwischte das Team von Rodrigo Pastore einen rabenschwarzen Start. In der Defenisve taten sich massenweise Löcher auf, die die Löwen mit großem Punktehunger ausnutzten. Dazu kam auch offensiv nicht der so schwungvolle Stil der Chemnitzer zum Zug. Vor allem das Big-Men-Duo Isha Mike und Daris Aktins blieben weit unter ihren Möglichkeiten. Nur einer von acht Dreiern fand bis zu diesem Zeitpunkt den Weg in den Braunschweiger Korb (13%). Und so lagen die Sachsen nach dem ersten Viertel bereits 21:37 zurück.