Die Korbjäger vom Mitteldeutschen BC sind am Mittwochabend in der Bundesliga leer ausgegangen. Beim Tabellendritten Ludwigsburg mussten sich die "Wölfe" am Ende klar mit 77:99 geschlagen geben.

Andrew Warren (MBC/l.) und Elgin Cook (r.) im Zweikampf. Bildrechte: IMAGO