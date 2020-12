Der Syntainics MBC hat seinen Siegeszug in der Bundesliga fortgesetzt. Die Weißenfelser feierten am Mittwochabend einen souveränen 82:72 (49:27)-Erfolg gegen Rasta Vechta und holten damit erstmals in dieser Saison zwei Pluspunkte in heimischer Halle. Mit dem vierten Sieg in Serie haben die Schützlinge von Trainer Silvano Poropat ihren zehnten Platz gefestigt und die Playoff-Ränge in Sichtweite.