Die Basketballer vom Syntainics MBC sind in der Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Weißenfelser gewannen am Sonntag ihr Gastspiel beim Tabellennachbarn s.Oliver Würzburg mit 80:68 (38:40) und zogen durch den dritten Sieg in Folge nach Punkten mit dem Zehnten Bayreuth gleich. Den größten Anteil am Erfolg des Teams aus Sachsen-Anhalt hatten Michal Michalak mit 23 und Quinton Hooker mit 17 Punkten. Für Würzburg erzielten Justin Sears (14) und Alex King (11) die meisten Zähler.