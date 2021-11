In einer dramatischen Schlussphase konnte Ludwigsburg in der letzten Minute auf 74:74 ausgleichen. Sechs Sekunden vor Schluss brachte Mindaugas Susinskas die Niners 76:74 in Führung. Nach einem Foul unter dem Niners-Korb an Rawle Alkins hatte Ludwigsburg 2,2 Sekunden vor der Schlussirene die Chance, durch Freiwürfe auszugleichen und die Verlängerung zu erzwingen. Alkins, mit 20 Punkten bester Werfer der Gastgeber, scheiterte aber doppelt.

Entscheidender Wurf: Alkins scheitert per Freiwurf. Bildrechte: imago images/Pressefoto Baumann