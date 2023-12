Die Basketballer des Syntainics MBC haben ihren vierten Saisonsieg gefeiert und sich damit Luft in der Abstiegszone verschafft. Nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Folge gelang dem Team von Headcoach Predrag Krunic am Sonntag (17.12.2023) auswärts bei den MHP Riesen Ludwigsburg beim denkbar knappen 81:78 (49:38) die erhoffte Wende.